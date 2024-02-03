Новая девушка экса Ани Лорак рассказала, как они познакомились

Новая девушка экс-мужа Ани Лорак, труецкого бизнесмена Мурата Налкакиоглу Анастасия впервые рассказала, как они познакомились.

По словам девушки, судьба их свела на одном из мероприятий. Правда, где это было и когда произошло, избранница Налкакиоглу пока оставляет в секрете. Впрочем, Анастасия каждый раз с восторгом говорит о Мурате и называет его "заботливым и внимательным".

В этот раз девушка турецкого бизнесмена отметила, как только они встретились – они сразу почувствовали родство душ:

"Познакомились на ивенте, но как будто всю жизнь знали друг друга. Моя родная душа", — поделилась Анастасия.

Новая девушка Мурата рассказала, как они познакомились / Фото: instagram.com/muratnalca

Отметим, между тем разгорелся скандал между новой девушкой Мурата и его второй женой, визажисткой Лилией Реус. Анастасия показала переписку и утверждает, что на нее льет хейт бывшая Налкакиоглу. В частности, некая девушка из неизвестного аккаунта написывает новой возлюбленной Мурата, где поливает ее нецензурными словами и даже позволила сое обидеть сына Анастасии.

Лилия, в свою очередь, отметила, что до сих пор является официальной женой Мурата, а также возразила, что пишет его новой пассии. Также Реус пригрозила новой избраннице Налкакиоглу судом за клевету.

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