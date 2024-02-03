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Нова дівчина екса Ані Лорак розповіла, як вони познайомилися

Нова дівчина екса Ані Лорак розповіла, як вони познайомилися

Мурат Налкакіоглу з новою дівчиною / Фото: instagram.com/anastasija_foxy2

Анастасія називає коханого своєю рідною душею.

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак, труецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Анастасія вперше розповіла, як вони познайомилися.

За словами дівчини, доля їх звела на одному з заходів. Щоправда, де це було та коли сталося, обраниця Налкакіоглу поки залишає в секреті. Втім, Анастасія щоразу з захопленням говорить про Мурата і називає його "турботливим та уважним".

Цього разу дівчина турецького бізнесмена зазначила, щойно вони зустрілися – вони одразу відчули спорідненість душ:

"Познайомилися на івенті, але наче все життя знали одне одного. Моя рідна душа", - поділилася Анастасія.

Нова дівчина Мурата розповіла, як вони познайомилися / © instagram.com/muratnalca
Нова дівчина Мурата розповіла, як вони познайомилися / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, тим часом розгорівся скандал між новою дівчиною Мурата та його другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Анастасія показала переписку і стверджує, що на неї ллє хейт колишня Налкакіоглу. Зокрема, якась дівчина з невідомого акаунту написує новій коханій Мурата, де поливає її нецензурними словами та навіть дозволила соі образити сина Анастасії.

Лілія, своєю чергою, зазначила, що досі є офіційною дружиною Мурата а також заперечила, що пише його новій пасії. Також Реус пригрозила новій обраниці Налкакіоглу судом за наклеп.

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