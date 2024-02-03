Нова дівчина екса Ані Лорак розповіла, як вони познайомилися

Нова дівчина ексчоловіка Ані Лорак, труецького бізнесмена Мурата Налкакіоглу Анастасія вперше розповіла, як вони познайомилися.

За словами дівчини, доля їх звела на одному з заходів. Щоправда, де це було та коли сталося, обраниця Налкакіоглу поки залишає в секреті. Втім, Анастасія щоразу з захопленням говорить про Мурата і називає його "турботливим та уважним".

Цього разу дівчина турецького бізнесмена зазначила, щойно вони зустрілися – вони одразу відчули спорідненість душ:

"Познайомилися на івенті, але наче все життя знали одне одного. Моя рідна душа", - поділилася Анастасія.

Нова дівчина Мурата розповіла, як вони познайомилися / Фото: instagram.com/muratnalca

Зазначимо, тим часом розгорівся скандал між новою дівчиною Мурата та його другою дружиною, візажисткою Лілією Реус. Анастасія показала переписку і стверджує, що на неї ллє хейт колишня Налкакіоглу. Зокрема, якась дівчина з невідомого акаунту написує новій коханій Мурата, де поливає її нецензурними словами та навіть дозволила соі образити сина Анастасії.

Лілія, своєю чергою, зазначила, що досі є офіційною дружиною Мурата а також заперечила, що пише його новій пасії. Також Реус пригрозила новій обраниці Налкакіоглу судом за наклеп.

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