Ольга Сумская показала сразу двух дочерей и публично обратилась к ним

Ольга Сумская с дочками / © Viva

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Украинская актриса Ольга Сумская впервые за длительное время показала сразу две дочери.

По случаю Дня матери, который в Украине отмечают 11 мая, звездная мама поделилась размышлениями о материнстве. Ольга призналась, что счастлива иметь двух дочерей – Анну Борисюк и Антонину Паперную. Поэтому посвятила им публикацию и показала семейные фото, сделанные пять лет назад для глянца.

"11 мая. День Матери! Мои доченьки, счастлива быть вашей мамой! Обожаю!" – написала Сумская.

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Ольга Сумская с дочками / © Держприкордонслужба

Ольга Сумская с дочками / © Viva

Ольга Сумская со старшей дочерью Антониной Паперной / © Viva

К слову, со старшей дочерью Антониной знаменитость не виделась уже долго. Как известно, девушка выбрала жизнь с мужем-россиянином, от которого родила двоих детей, и карьеру в России, несмотря на вторжение страны в Украину. В свою очередь Ольга постоянно подчеркивает, что не будет отказываться от общения с Паперной, ведь она – ее дочь.

В комментариях звезду также поздравили с праздником.

"Невероятные красотки. Оличка, ты – замечательная мама!" – Наталья Денисенко

От всего сердца с Днем матери. Здоровья, сил и любви. Ваше сердце многое выдержало!

Ольга, Вы – прекрасная мама, сильная и мудрая женщина. Счастье всей Вашей семье

Напомним, недавно Каменских, Денисенко и другие уже поздравили своих родных с Днем матери.