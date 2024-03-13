Ольга Сумская призналась, есть ли у ее дочери российское гражданство

Украинская актриса Ольга Сумская, ранее прокомментировавшая скандал вокруг ее дочери, которая в РФ, ответила, действительно ли Антонина Паперная получила российское гражданство.

В частности, Сумская отреагировала на свое интервью 2014 года, которое она дала "Светской жизни". Тогда актриса делилась, что заплатила полмиллиона рублей, чтобы Паперная получила российское гражданство. Мол, с украинским паспортом в Москве работу найти очень сложно.

По словам Сумской, в 2014-м ее слова вырвали из контекста:

Я хотела бы расставить все точки над "i", потому что это страшное интервью на мой взгляд. Мы тогда не понимали, что под этим, поэтому каждое слово должно быть взвешенным и контролируемым. Никаких рублей, как было вырвано… Есть фразы, которые взяли и смонтировали. Никаких рублей никто не платил. То есть была ситуация, когда людям в то время, 10 лет назад, нужно было срочно оформить паспорт и, возможно, они прибегали к таким методам. Но это не обо мне и не о моей дочери", — подчеркнула Сумская в комментарии "Люкс ФМ".

В то же время Ольга Сумская отметила, что у Антонины Паперной есть украинский паспорт и она является украинкой. На уточнение журналистки, есть ли у Тони российский паспорт, Сумская ответила:

"Думаю нет. Я даже не спрашиваю. Вы знаете, я на эти темы не общаюсь с дочерью. Это страшная боль. Просто хочется ее обнять, моих родных внуков. Они растут, они должны видеть свою бабушку", — сказала Сумская.

Ольга Сумская и Антонина Паперная / Фото: instagram.com/olgasumska

Вместе с тем звезда поделилась, что последний раз видела дочь два года назад и для нее это очень болезненная тема:

"Мы не виделись больше двух лет. Я не знаю, как это произойдет. Пока это невозможно. Боль, отчаяние. Вот те ощущения, которые сейчас царят в моем сердце. Оно грызет, оно съедает. Потому что те комментарии ужасные, которые я читаю... Я не имею права на оправдывание и какие-либо слова, которые я должна говорить кому-то, что-то доказывать — я не имею права на это... Потому что есть сгоревшие матери, семьи, которые потеряли все. Поэтому наши слова, они ничего не дадут. Это поймут только люди, родственники которых там", — отметила Сумская.

Напомним, ранее Ольга Сумская рассказала об отношениях с мужем Виталием Борисюком и из-за чего они чаще всего ссорятся.

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