Оля Цибульская в слезах рассказала о самом ужасном периоде войны: "Проклинала все"

Украинская певица Оля Цибульская со слезами на глазах рассказала о самом ужасном периоде войны, который ей пришлось пережить.

Исполнительница говорит, что ей особенно тяжело было в начале. Родители певицы оказались в оккупации в Ирпене. В течение 10 дней к артистке приходили только ужасные мысли. Оля Цибульская была без связи с мамой и папой, в город вообще не было доступа. В безопасное место исполнительница не могла вывезти родных.

Оля Цибульская / Фото: скриншот с видео

"Это 10 дней, когда я думала, что мои родители умерли. Это был самый ужасный момент. Они были в Ирпене в оккупации. В часть города, где они жили, не могли зайти наши военные, не могли зайти волонтеры. На начали в нас была связь, а потом мы вывозили сына из Киева, я не могла забрать их, потому что все мосты были взорваны", – вспомнила певица в интервью Алексею Суханову.

Оля Цибульская в слезах говорит, что в тот момент чувствовала себя бессильной, ведь не могла вообще ничего сделать. Более того, звезда не могла ни связаться с родными, ни узнать, живы ли они вообще. Исполнительница вспоминает, что ей тогда даже сбрасывали фото погибших на опознание.

Оля Цибульская / Фото: скриншот с видео

"Это отчаяние, когда ты не можешь спасти своих родных, ты не можешь ничего сделать. Я проклинала все: себя, Бога. Я чувствовала себя тогда бессильной, я ничего не могла. Все говорили, что никто не может туда зайти, ничего невозможно узнать, связаться, скидывали мне фото погибших людей, чтобы я посмотрела, не родители ли это", — поделилась исполнительница.

К счастью, с родителями Оли Цибульской все хорошо. Они смогли уехать из Ирпеня. Однако их дом пострадал. Певица говорит, что от родительской квартиры не осталось живого места, ведь оккупанты разрушали и воровали все, что только могли.

Напомним, недавно певец Виталий Козловский показал, как его изменила война. К слову, с прошлого года артист находится на службе.

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