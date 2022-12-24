Оля Полякова рассказала о жизни дочерей в Великобритании: "Они очень сильно изменились"

Певица Оля Полякова рассказала, как протекает жизнь ее двух дочерей, Маши и Алисы, в Великобритании.

По словам звездной мамы, ее девушки очень изменились за этот период. И если старшая дочь Маша чувствует себя в Лондоне более уверенно, младшей Алисе это дается тяжело. Об этом певица рассказала в эфире "Завтрака с 1+1".

"Они очень сильно изменились, особенно младшая. Она очень выросла, она домашняя девочка, не привыкла быть где-то без мамы. Ей там очень тяжело. Я уже хочу, чтобы поскорее все закончилось и ее уже забрать. Потому что для Маши в 17 лет, Лондон, университет... она уже там собрала свою группу, она записывает какие-то песни... для нее круто... Она мне звонит очень редко, из чего я понимаю, что у нее все хорошо, а вот Алисе надо каждый вечер мне позвонить. и мы по полтора часа разговариваем", — поделилась Полякова.

Оля Полякова с дочками / Фото: instagram.com/alisa_polyakova_

Для Оли и ее мужа тоже очень непросто переживать разлуку с дочерьми, но они стараются поддерживать друг друга на расстоянии.

"Там все новое. Маше классно, Алисе — тяжело. Нам тоже очень тяжело быть без детей, это для всех стресс", — добавила Полякова.

Напомним, на днях Оля Полякова прокомментировала слухи о разводе с мужем.

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