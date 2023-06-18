Осадчая показала смешного Горбунова с детьми и как они вместе проводят время

Ведущая Екатерина Осадча умилила поклонников редкими фотографиями своего мужа Юрия Горбунова с их детьми.

Сегодня, 18 июня, в Украине отмечают День отца. По этому случаю на странице Instagram звезда поделилась фото и видео, на которых показала, как ее возлюбленный проводит время с их маленькими сыновьями.

Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Горбунов с детьми становится смешным и веселым. Звездный отец со старшим сыном не прочь посоревноваться, кто сделает лучший кувырок на кровати, а также охотно барахается с детьми в шариках в детских комнатах.

Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

"Папа, папа, папа! Дома сейчас это самое главное слово! Юра, ты наш лучший папа в мире! Мы поздравляем всех пап с Днем папы! Пусть каждый папа будет как можно быстрее рядом со своими малышами. А самая страшная ошибка на карте мира – россия перестанет убивать отцов", – написала под фото Осадчая.

Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Юрий Горбунов с детьми / Фото: instagram.com/kosadcha

Отметим, что у Юрия Горбунова и Екатерины Осадчей двое общих сыновей – 6-летний Иван и годовалый Даниил. Также у Осадчей есть 20-летний сын Илья от предыдущего брака с депутатом Олегом Полищуком.

Напомним, несколько недель назад Екатерина Осадча поделилась с поклонниками фотографией, где изображена со своим отцом. Ведущая поздравила близкого человека с днем рождения.

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