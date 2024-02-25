Павел Зибров признался, при каких условиях решится сбрить усы

Украинский певец Павел Зибров назвал конкретную вещь, после которой пообещал избавиться от своих роскошных усов.

Так, артист признался, что готов побрится только с благотворительными намерениями. Самая большая мечта Павла Николаевича – победа, поэтому за усы знаменитость хотел бы получить кругленькую сумму средств, которая бы направлялась на помощь украинской армии. В частности, певец подчеркнул, что избавится от своих узнаваемых усов исключительно тогда, когда будет знать, что в результате будет приобретен танк, который пойдет в пользу ВСУ и будет уничтожать оккупантов.

К тому же Павел Николаевич признался, что на полученном танке хотел бы сделать уникальную надпись. В частности, чтобы при выполнении боевых задач на приобретенной технике виднелась его фамилия.

Павел Зибров / Фото: instagram.com/pavlo_zibrov

"Я бы сбрил бы свои усы, если бы собрать за сбритые усы Павла Зиброва на танк и написать "Зибров". И он шурует по москалям", - честно ответил артист в комментарии "Times of Ukraine".

Напомним, недавно артист Павел Зибров рассекретил сумму своей пенсии, а также признался, как получил статус участника боевых действий.

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