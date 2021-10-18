Певец Stromae выпустил первую за три года песню и снял клип в Киеве

Композиция получила название Santé.
Популярный бельгийский певец Stromae впервые за три года выпустил новую песню.
Артист обнародовал композицию под названием Santé 15 октября. Песня за это время собрала более 4 млн просмотров на YouTube.
Интересно то, что клип на новую песню сняла в Киеве украинский продакшн-компания shelter.film. В видеоработе показывается рутинная работа людей, которые, несмотря на трудности, получают от нее удовольствие. Режиссером клипа стал Ярослав Моравец.
"Мы хотели рассказать истории обычных людей, которые ежедневно много работают, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. В клипе мы показали людей из разных сфер и частей света: оператора колл-центра где-то в Африке, работников ресторана на Ближнем Востоке, рыболова из Восточной Европы" — поделилась продюсер Даша Дерягина, пишет "Слух".
Отметим, Stromae — популярный бельгийский певец. Он стал известен благодаря таким хитам: Alors On Danse, Papaoutai и Formidable.
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