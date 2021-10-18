Певец Stromae выпустил первую за три года песню и снял клип в Киеве

Певец Stromae выпустил первую за три года песню и снял клип в Киеве

Композиция получила название Santé.

Популярный бельгийский певец Stromae впервые за три года выпустил новую песню.

Артист обнародовал композицию под названием Santé 15 октября. Песня за это время собрала более 4 млн просмотров на YouTube.

Кадры из клипа новой песни Stromae / скриншот с видео

Интересно то, что клип на новую песню сняла в Киеве украинский продакшн-компания shelter.film. В видеоработе показывается рутинная работа людей, которые, несмотря на трудности, получают от нее удовольствие. Режиссером клипа стал Ярослав Моравец.

Кадры из клипа новой песни Stromae / скриншот с видео

"Мы хотели рассказать истории обычных людей, которые ежедневно много работают, чтобы сделать нашу жизнь комфортнее. В клипе мы показали людей из разных сфер и частей света: оператора колл-центра где-то в Африке, работников ресторана на Ближнем Востоке, рыболова из Восточной Европы" — поделилась продюсер Даша Дерягина, пишет "Слух".

Отметим, Stromae — популярный бельгийский певец. Он стал известен благодаря таким хитам: Alors On Danse, Papaoutai и Formidable.

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