Полякова неожиданно назвала Кароль "крикухой" и сравнила ее голос со своим

Украинская певица Оля Полякова высказалась о творчестве коллеги Тины Кароль.

Как известно, с 2021 года между исполнительницами царит напряжение из-за выражения Поляковой, что голос Кароль напоминает ей "плакальщицу на похоронах". И с течением времени поп-дива снова принялась говорить об их конкуренции в украинском шоу-бизнесе. Правда, на этот раз была более осмотрительной и назвала "нервной крикухой" не только Тину, но и себя. И добавила, что они постоянно "бодаются" друг с другом в творчестве. В то же время подчеркнула, что на самом деле они не враждуют.

"Я реально очень люблю Тину как артистку. Она нервная крикуха — такая, какой и должна быть артистка. Я сама такая. Я люблю Тину. Но как-то так случилось, что нас осталось только две. И бодаться нам приходится только друг с другом. Я бы бодалась с Ефросининой, но я зачем-то с ней подружилась. К тому же она пока не поет, слава Богу. Поэтому осталась Тина и мы доигрываем историю конкуренции", - подчеркнула Оля во время записи шоу "Дорослі дівчата", фрагментом которого в TikTok поделилась юзерша halinkaa___.

Тина Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Напомним, недавно украинские звезды отреагировали на недавний спор президентов Украины и США. Дантес, Монатик, Осадчая и другие сделали креативные заявления в поддержку Владимира Зеленского и раскритиковали поведение Трампа.

Читайте также: