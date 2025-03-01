У Илона Маска родился 14-й ребенок

Американский миллиардер и изобретатель Илон Маск стал отцом в четырнадцатый раз.

О пополнении в семье 53-летнего миллиардера стало известно 28 февраля. Избранница Илона, директор по операциям и специальным проектам компании Neuralink Шивон Зилис сообщила новость в соцсети Х. В публикации она заявила, что родила сына, которого с одиозным бизнесменом назвала Селдоном Ликургом. Впрочем, показывать его и рассказывать больше подробностей не стала.

"Обсудив с Илоном, в день рождения нашей красавицы Аркадии (общей дочери – прим. ред.), мы решили, что лучше будет напрямую сообщить о появлении нашего замечательного и невероятного сына Селдона Ликурга. Настоящий великан с большим золотым сердцем. Люблю его очень сильно", — написала Шивон.

Шивон Зилис родила Илону Маску 14-го ребенка

Под ее публикацией Маск оставил эмоджи в форме сердца. Отметим, что пара воспитывает вместе четырех детей – двойняшек Страйдера и Азур, Аркадию и новорожденного Селдона.

Шивон Зилис со старшими детьми от Илона Маска

Отметим, от предыдущих отношений у Илона еще 10 потомков. В первом браке с канадской писательницей Джастин Маск у изобретателя родилось шестеро детей, один из которых умер накануне трех месяцев жизни. От певицы Grimes у Илона трое детей. А несколько месяцев назад стало известно, что любовница Илона Маска, писательница Эшли Сент-Клер подарила миллиардеру еще одного младенца, которого скрывает от публики. Тем не менее, недавно она заявила, что обратится в суд с просьбой установить единоличную опеку над малышом и объяснила почему.

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