У Ілона Маска народилася 14-та дитина

У винахідника з' явився ще один син від Шівон Зіліс.

Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск став батьком учотирнадцяте.

Про поповнення у родині 53-річного мільярдера стало відомо 28 лютого. Обраниця Ілона, директорка з операцій та спеціальних проєктів компанії Neuralink Шівон Зіліс повідомила новину у соцмережі Х. У дописі вона заявила, що народила сина, якого з одіозним бізнесменом назвала Селдоном Лікургом. Утім, показувати його та розповідати більше подробиць не стала.

"Обговорили з Ілоном, і в день народження нашої красуні Аркадії (спільної доньки – прим. ред.), ми вирішили, що краще буде безпосередньо повідомити про появу нашого чудового та неймовірного сина Селдона Лікурга. Справжній велетень з великим золотим серцем. Люблю його дуже сильно", - написала Шівон.

Шівон Зіліс народила Ілону Маску 14-ту дитину

Під її публікацією Маск залишив емоджі у формі серця. Зазначимо, що пара виховує разом чотирьох дітей – двійнят Страйдера та Азур, Аркадію та новонародженого Селдона.

Шівон Зіліс зі старшими дітьми від Ілона Маска

Зазначимо, від попередніх стосунків Ілон має ще 10-х нащадків. У першому шлюбі з канадською письменницею Джастін Маск у винахідника народилося шестеро дітей, один з яких помер напередодні трьох місяців життя. Від співачки Grimes у Ілона троє дітей. А декілька місяців тому стало відомо, що коханка Ілона Маска, письменниця Ешлі Сент Клер подарувала мільярдеру ще одного немовля, якого воліє приховати від публіки. Тим не менш, нещодавно вона заявила, що звернеться до суду з проханням встановити одноосібну опіку над малям і пояснила чому.

Читайте також: