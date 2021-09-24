Полякова о том, как 16-летняя Маша послала ее куда подальше: "Она меня обозвала"

Полякова о том, как 16-летняя Маша послала ее куда подальше: "Она меня обозвала"

Также артистка призналась, что у ее дочери есть вредные привычки.

Популярная певица Оля Полякова откровенно рассказала, что 16-летняя Маша послала ее куда подальше и обозвала.

В YouTube-проекте "Взрослые девочки" Оля вспомнила, как однажды поссорилась со своей старшей дочерью. Они тогда отдыхали в Ницце. Во время ссоры Маша послала свою маму.

Маша Полякова / instagram.com/polyakovamusic

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"Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день", — рассказала исполнительница.

Кроме этого, оказывается, Маша курит электронную сигарету. Как говорит Полякова, она впервые нашла в своей дочери устройство и забрала его. Однако, Маша пошла купила опять.

"Я не курила 15 лет. А потом нашла у своего ребенка это и начала курить. Я не знаю, как сделать так, чтобы эта коза не курила", — призналась Полякова.

Также, Оля говорит, что ее старшая дочь любит выпить. Девушка пьет белое вино.

"Если мы куда-то ездим вместе, она меня спрашивает. Так я ей бокал наливаю", — говорит артистка.

Напомним, недавно Оля Полякова вспомнила разговор с дочерью о ее творчестве. Оля добавила, что она может это не принимать, но не может не поддержать своего ребенка.

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