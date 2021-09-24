Полякова о том, как 16-летняя Маша послала ее куда подальше: "Она меня обозвала"

Также артистка призналась, что у ее дочери есть вредные привычки.
Популярная певица Оля Полякова откровенно рассказала, что 16-летняя Маша послала ее куда подальше и обозвала.
В YouTube-проекте "Взрослые девочки" Оля вспомнила, как однажды поссорилась со своей старшей дочерью. Они тогда отдыхали в Ницце. Во время ссоры Маша послала свою маму.
"Она меня обозвала нехорошим словом и послала куда подальше. А меня предупреждали мои подписчики. Они говорили, если она поет об этом в песне, то и меня пошлет. Ну это и произошло. Но не когда-нибудь, а на следующий день", — рассказала исполнительница.
Кроме этого, оказывается, Маша курит электронную сигарету. Как говорит Полякова, она впервые нашла в своей дочери устройство и забрала его. Однако, Маша пошла купила опять.
"Я не курила 15 лет. А потом нашла у своего ребенка это и начала курить. Я не знаю, как сделать так, чтобы эта коза не курила", — призналась Полякова.
Также, Оля говорит, что ее старшая дочь любит выпить. Девушка пьет белое вино.
"Если мы куда-то ездим вместе, она меня спрашивает. Так я ей бокал наливаю", — говорит артистка.
Напомним, недавно Оля Полякова вспомнила разговор с дочерью о ее творчестве. Оля добавила, что она может это не принимать, но не может не поддержать своего ребенка.