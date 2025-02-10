Потап прокомментировал слухи о разводе с Каменских и ответил, вместе ли они

Рэпер и продюсер Потап прокомментировал слухи о разводе с женой, певицей Настей Каменских, и ответил, вместе ли они.

Артист неожиданно дал интервью журналисту из РФ Юрию Дудю, которое состоялось в Испании и во время которого собеседники говорили на русском языке. В разговоре они затронули тему личной жизни. В частности, Потап отреагировал на слухи о разводе с Настей Каменских. Рэпер уверяет, что война только укрепила их отношения. Потап говорит, что и в начале полномасштабного российского вторжения у них с Каменских все было хорошо, так же и сейчас.

"Война показала, что отношения личные катализируются либо в одну сторону, либо в другую. Либо пары расходятся, либо становятся крепче. У нас сработало в положительную сторону. Мы давно вместе, смотрим в одну сторону, поэтому все хорошо. Мы были вместе, проблем не было", — заверил рэпер на YoTube-канале "вДудь".

Потап и Настя Каменских / Фото: instagram.com/realpotap

Более того, супруги хотят стать родителями. Как говорит Потап, он мечтает о многодетной семье. По его словам, они из Каменских работают над этим. Однако удастся ли им родить ребенка, по словам рэпера, "зависит от Вселенной".

"Конечно, хочу детей. Мне бы хотелось еще четверых. Но здесь такой вопрос — не только ко мне. Моя жена тоже очень хочет детей, мы работаем над этим, нам нравится процесс", – говорит музыкант.

Напомним, Потап во время полномасштабной войны не раз попадал в скандалы. Пожалуй, больше всего хейта ему прилетает за то, что во время действия военного положения, когда мужчинам призывного возраста запрещено выезжать из Украины, он находится за границей. Недавно Потап комментировал, почему поселился в Барселоне, и рассказал о бизнесе, который открыл там.

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