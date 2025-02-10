Россия не считается с потерями и готова продолжать войну годами, поскольку в Кремле никто не думает о ее истинной цене.

Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал начальник штаба "Русского добровольческого корпуса" Александр "Фортуна".

"Я считаю, что при текущей динамике они способны воевать годами. 10 лет точно. Никто не думает, во сколько это обойдется", – говорит военный.

Он сравнил эту ситуацию с чеченскими войнами, отметив, что сначала общество было шокировано, но уже через несколько лет большинство фанатично поддерживало агрессию.

"Прошло всего 4 года, и началась вторая чеченская компания, и общественное мнение изменилось на 180 градусов: "Сейчас мы всех убьем, все разрушим, за наших погибших ребят". Сейчас происходит то же самое. В первые недели войны значительное количество людей не понимало, зачем это. Что теперь там пишут?", – отмечает Александр "Фортуна".

Ранее сообщалось, что у Владимира Путина есть ресурсы для продолжения войны в течение 2025 года, а его чиновники, дипломаты и разведки имеют задачу сделать все, чтобы Россия могла интенсивно воевать в течение 2026 года.