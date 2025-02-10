Росія готова воювати ще 10 років – начальник штабу РДК

Росія не зважає на втрати і готова продовжувати війну роками, оскільки у Кремлі ніхто не думає про її справжню ціну.

Про це в інтерв’ю Новини.LIVE розповів начальник штабу "Русского добровольческого корпуса" Олександр "Фортуна".

"Я вважаю, що при поточній динаміці вони спроможні воювати роками. 10 років точно. Ніхто не думає, скільки це коштуватиме", – каже військовий.

Він порівняв цю ситуацію з чеченськими війнами, зазначивши, що спочатку суспільство було шоковане, але вже через кілька років більшість фанатично підтримувала агресію.

"Минуло лише 4 роки, і почалась друга чеченська компанія, і суспільна думка змінилась на 180 градусів: "Зараз ми всіх вб’ємо, все зруйнуємо, за наших загиблих хлопців". Зараз відбувається те саме. В перші тижні війни значна кількість людей не розуміла, навіщо це. Що тепер там пишуть?", – зазначає Олександр "Фортуна".

Раніше повідомлялось, що Володимир Путін має ресурси для продовження війни протягом 2025 року, а його чиновники, дипломати і розвідки мають завдання зробити все, аби Росія могла інтенсивно воювати протягом 2026 року.