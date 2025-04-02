Потап променял Настю Каменских на молодую певицу

Потап и Дарья Шевченко / © instagram.com/stories/realpotap

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Скандальный рэпер и продюсер Потап променял певицу Настю Каменскую на молодую артистку.

Ни для кого не секрет, что исполнитель, который себе псевдоним Slavic Balagan, находится за границей. Там Потап активно дает концерты. Он выступает со старым русскоязычным репертуаром. Конечно же, скандальный рэпер возродил дуэт “Потап и Настя” и исполняет их хиты. Правда, не с Настей Каменских. Исполнитель нашел замену певице. Теперь вместе с Потапом выступает молодая артистка Дарья Шевченко. Именно с ней он делится фотографиями и видео с концертов.

“Когда на сцене Slavic Balagan и Дарья Шевченко — это огонь”, — комментирует их сотрудничество рэпер.

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Правда, стоит отметить, что Потап поет русскоязычные хиты не только “Потапа и Насти”, но и MOZGI и “Время и Стекло”, на которые он как автор имеет права.

Напомним, тем временем Настя Каменских недавно подогрела слухи о разводе с Потапом. Артистка выпустила Bloody Mary, в которой спела об окончании отношений.