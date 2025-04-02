Потап проміняв Настю Каменських на молоду співачку

Потап і Дарина Шевченко / © instagram.com/stories/realpotap

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Скандальний репер та продюсер Потап проміняв співачку Настю Каменських на молоду артистку.

Ні для кого не секрет, що виконавець, який взяв собі псевдонім Slavic Balagan, наразі перебуває за кордоном. Там Потап активно дає концерти. Він виступає зі старим російськомовним репертуаром. Звичайно ж, скандальний репер відродив дует “Потап і Настя” та виконує їхні хіти. Щоправда, не з Настею Каменських. Виконавець знайшов заміну співачці. Тепер разом із Потапом виступає молода артистка Дарина Шевченко. Саме з нею він ділиться фото та відео з концертів.

“Коли на сцені Slavic Balagan і Дарина Шевченко — це вогонь”, — коментує їхню співпрацю репер.

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Щоправда, варто зазначити, що Потап співає російськомовні хіти не лише “Потапа і Насті”, а й MOZGI та “Время и Стекло”, на які він як автор має права.

Нагадаємо, тим часом Настя Каменських нещодавно підігріла чутки про розлучення з Потапом. Артистка випустила Bloody Mary, в якій заспівала про закінчення стосунків.