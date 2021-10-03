Потап рассекретил, где будет отдыхать с Каменских в этом месяце

Потап рассекретил, где будет отдыхать с Каменских в этом месяце

Пара выбрала две страны.

Украинский продюсер и рэпер Потап рассекретил, где будет отдыхать со звездной супругой Настей Каменских в этом месяце.

Как рассказал знаменитость в программе "Світське життя", в последнее время супруги очень редко видятся через плотный график. Поэтому знаменитость отменил любимой все гастроли на месяц, чтобы пара могла вместе отдохнуть.

"Мы поедем с ней в 2 отпуска, одну неделю мы проведем в Европе, а вторую — в Азии. Мы решили поехать в Испанию и в Дубаи", — рассказал Алексей Потапенко.

Также исполнитель поделился, что ему сложно делать сюрпризы-путешествия своей любимой. По его словам, Настя догадывается, что что-то планируется и "сверлит ему голову" вопросами. Поэтому Потапу лучше сразу предупредить любопытную жену.

Потап и Настя Каменских / instagram.com/kamenskux

Кроме того, артист рассказал об азартных играх в семье.

"Мы с ней поженились в Лас-Вегасе, но это не значит, что мы умеем играть в карты. Я не азартный в плане денег и Настя тоже, ей можно выдать 500 долларов и она сидит 5 часов, 5 баксов туда, 5 — сюда. Мы были в Монте-Карло однажды, а я мужчина не азартный, но я могу взять 1000 долларов и поставить на красное и все проиграть за один раз и сказать: "Все, на сегодня хватит". Настя знает такую мою штучку и задерживает. Настя очень любит покер и учит меня Texas i Holden покер дома, я ее попросил, мы пригласили наших друзей, гостей, маму Насти и оказалось, что даже мой сын умеет играть в покер, а я не умею. Часто бывает, что Настя крупье. Ну это классно, мы весело проводим время, играем музыку, это было клево и это очень сближает", — добавил звезда.

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Напомним, ранее 13-летний сын Потапа и Горовой рассказал о своем заработке. Также парень охарактеризовал своих родителей.

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