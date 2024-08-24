Продюсер Поляковой объяснил, почему Винник теряет свою карьеру в Украине: "Сходят с ума"

Украинский продюсер Михаил Ясинский прокомментировал неожиданное возвращение певца Олега Винника в украинский шоу-бизнес.

Как известно, артист, несмотря на волну хейта из-за выезда за границу и опрометчивых высказываний, вышел на связь с фанами после двухлетнего молчания и заявил о возвращении на музыкальные платформы с новой песней.

К слову, такое поведение показалось украинцам странным и они упрекнули звезду за якобы преследование корыстных целей. Поэтому новая композиция была воспринята неоднозначно. В свою очередь звездный продюсер Ясинский предположил, что провальный возврат обусловлен ненадлежащим менеджментом артиста. Тем более известно, что Винник со скандалом разорвал сотрудничество с бывшим продюсером Александром Горбенко.

"Так случилось, что он отвернулся от Александра. И это было до войны. Все эти проблемы с бизнесом начались тогда. Вот именно это я не понимаю, не воспринимаю как менеджер, как человек тоже сотрудничающий с артистами. Иногда бывает момент, когда просто они сходят с ума. Здесь должна быть мощная команда, но что мы видим? Команды нет, все дела ведет человек, который был головой фан-клуба Олега Винника. Мы видим одни и те же фото, те же песни, даже логотип OV – это тактические знаки российской армии во время вторжения. Надо от этого избавляться. Здесь будто ничего люди не понимают. И сейчас видим, что видим. Мягко говоря, это смешно", – отметил звездный продюсер в комментарии Славе Демину.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

В то же время, по мнению Михаила, к самому артисту не стоит относиться слишком придирчиво, поскольку он творческий человек.

"Мы должны быть трезвыми в оценке других людей. Это музыкант, артист, это очень сложная психическая форма жизни, это немного другая биохимия. Его надо любить, понять и простить. Но у человека, который имеет большое влияние и большой общественный статус, должен быть мощный менеджмент и этот менеджмент должен иметь серьезные и жесткие условия сотрудничества", — подытожил Ясинский.

Напомним, недавно певец EL Кравчук высказался о бегстве Олега Винника за границу и объяснил, почему также не имеет к нему претензий.

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