Ребел Уилсон впервые показала лицо 3-месячной дочери

Известная австралийская актриса Ребел Уилсон впервые засветила лицо 3-месячной дочери.

Артистка, похоже, верит в суеверия, так что неохотно публикует контент, связанный с Ройс Лилиан. Если же знаменитость и делится фотографиями с дочерью, то скрывает ее лицо, или закрывает его смайликом.

Однако Ребел все же решилась полностью показать, как выглядит Ройс Лилиан. Уилсон опубликовала ролик в Instagram, где играла с крохой. На видео знаменитость полностью засветила лицо новорожденной дочери.

Ребел Уилсон с дочерью / Фото: instagram.com/rebelwilson

Правда, Ребел впоследствии удалила пост. Видимо, побоялась, что кто-то может сглазить ее 3-месячную дочь.

Напомним, в прошлом году в личной жизни Ребел Уилсон произошли кардинальные перемены. Знаменитость совершила каминг-аут и показала свою партнершу, fashion-дизайнер Рамону Агруму. В ноябре 2022 года у пары родился первенец. Ребел впервые стала мамой благодаря услугам суррогатного материнства.

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