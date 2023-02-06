Ребел Вілсон вперше показала обличчя 3-місячної донечки

Відома австралійська акторка Ребел Вілсон вперше засвітила обличчя 3-місячної донечки.

Артистка, схоже, вірить у забобони, тож неохоче публікує контент, який пов'язаний із Ройс Ліліан. Якщо ж знаменитість і ділиться світлинами з донечкою, то приховує її обличчя, або ж закриває його смайликом.

Однак Ребел все ж таки наважилася повністю показати, який вигляд має Ройс Ліліан. Вілсон опублікувала ролик в Instagram, де бавилася з крихіткою. На відео знаменитість повністю засвітила обличчя новонародженої донечки.

Ребел Вілсон з донькою / Фото: instagram.com/rebelwilson

Щоправда, Ребел згодом видалила допис. Мабуть, побоялася, що хтось може зурочити її 3-місяну донечку.

Нагадаємо, минулого року в особистому житті Ребел Вілсон сталися кардинальні зміни. Знаменитість здійснила камінгаут та показала свою партнерку, fashion-дизайнерку Рамону Агруму. В листопаді 2022 року у пари народився первісток. Ребел вперше стала мамою завдяки послугам сурогатного материнства.

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