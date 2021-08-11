"Танцы со звездами": Евгения Власова стала участницей шоу

Звезда нулевых приняла вызов KADNAY.

Уже 5 сентября в 21:00 на телеканале 1+1 состоится премьера нового сезона главного танцевального шоу страны под названием "Танцы со звездами".

Четвертую неделю подряд продолжается #танціззіркамиchallenge, в котором участники шоу бросают друг другу вызовы и приглашают на паркет.

Недавно фронтмен группы KADNAY подтвердил свое участие в шоу и передал вызов певице Евгении Власовой, которая феерично заявила о возвращении на сцену в прошлом сезоне шоу "Голос страны". Тогда певица спела одну из своих самых популярных песен с полуфиналисткой шоу, чем изрядно порадовала публику. Сегодня звезда приняла челлендж и опубликовала видео-ответ в своей соцсети.

"Для меня "Танцы со звездами"- это путь, на котором я хочу познать себя и возможности своего тела. Это лучшее, что могло произойти с моей карьерой, потому что я всегда мечтала танцевать. Для меня это гораздо глубже, чем просто участие в самом популярном шоу страны. Мне важно узнать свои возможности", — сказала Евгения Власова.

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Напомним, #танціззіркамиchallenge уже приняли такие звезды: певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко и фронтмен группы KADNAY Дмитрий Каднай.

Принял вызов и Украины американский чемпион мира по латинских танцев, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцы со звездами".

Ждет зрителей и обновления в составе танцоров. Летом телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцовщиков, в котором приняли участие более 70 специалистов. Создатели шоу получили около 350 заявок от лучших танцоров страны. Кто именно прошел кастинг и выйдет на паркет со звездами в этом сезоне, станет известно уже скоро.

Креативным продюсером пятого сезона шоу "Танцы со звездами" стала Елена Коляденко, а место главного хореографа заняла Алена Шоптенко. Над новым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами" работает продакшн Big Entertainment Shows под руководством продюсера Владимира Завадюка.

Напомним, победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

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