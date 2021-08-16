"Танцы со звездами": участником шоу стал актер сериала "Моя любимая Страшко"

Актер Артур Логай покажет свои танцевальные данные уже этой осенью.

Телеканал 1+1 работает над новым пятым сезоном главного танцевального шоу страны "Танцы со звездами".

Продолжается #танціззіркамиchallenge — традиционный звездный челлендж, в котором участники сезона бросают друг другу вызов с приглашением на легендарный паркет.

Недавно певица Евгения Власова приняла челлендж и бросила вызов Артуру Логаю, музыканту, актеру, звезде сериала "Великі Вуйки" и "Моя любимая Страшко", который уже 30 августа выйдет на 1+1.

Артур Логай / пресслужба каналу "1+1"

Сегодня актер принял челлендж, опубликовав на своей странице в Instagram видео.

"Участие в "Танцах со звездами" - это огромный вызов для меня, потому что я боюсь танцев. У меня нет страха перед выполнением опасного трюка на площадке, а вот танцы пока сильнее меня. Мне всегда казалось, что я деревянный, как минимум на половину. И теперь у меня появилась прекрасная возможность это исправить побороть себя же. К тому же, я очень азартный, а "Танцы со звездами" все же соревновательное шоу, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы победить", — прокомментировал Артур Логай.

Артур Логай / пресслужба каналу "1+1"

Со своей стороны, Артур бросил вызов украинской певице Lida Lee, а примет ли она #танціззіркамиchallenge, станет известно уже скоро. Следите за официальной страницей "Танцев со звездами" в Instagram.

Напомним, вызов #танціззіркамиchallenge уже приняли певица Джамала, участник группы Танок на майдане Конго Олег Фагот Михайлюта, солистка группы KAZKA Александра Зарицкая, украинский актер Алексей Суровцев, юмористка Анастасия Оруджова, юморист Иван Люленов, актер Константин Войтенко, певец KADNAY, певица Евгения Власова, актер Артур Логай. Принял вызов и украино-американский чемпион мира по латинским танцам, хореограф, победитель шоу "Dancing With The Stars" Макс Чмерковский, который сообщил, что станет новым судьей шоу "Танцев со звездами".

Уже совсем скоро праздник красоты и танца вернется на телеэкраны. Создатели шоу интригуют, что погрузят зрителя в атмосферу величественного бала, а также удивят новыми постановками и яркими звездными перевоплощениями. Недавно телеканал 1+1 провел открытый кастинг танцоров. Более 350 танцоров подали заявки для участия в звездном шоу страны. И только 70 опытных танцоров попали на кастинг, который проводили креативный продюсер шоу Елена Коляденко и главный хореограф Алена Шоптенко. Кто из танцовщиков выйдет на паркет "Танцев со звездами" - зрители узнают скоро.

пресслужба каналу "1+1"

Над пятым сезоном танцевального шоу "Танцы со звездами" работает продакшн BIG ENTERTAINMENT SHOWS под руководством продюсера Владимира Завадюка. Победителями прошлого года стали пары: Санта Димопулос и Макс Леонов, а также Юлия Санина и Дмитрий Жук.

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