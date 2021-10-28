Тина Кароль разделась в новом клипе и удивила сменой прически

Артистка представила видео на трек "Двойной рай".

Украинская певица Тина Кароль выпустила клип на заглавную песню нового альбома "Двойной рай".

Новая работа исполнительницы – это романтический триллер. Обращаясь к киноэстетике "нулевых", Кароль эпатирует смелым изменением имиджа. Теперь она яркая блондинка с пистолетом в руках, ее мишень – ревность.

Режиссером видеоработы выступила Алина Симоненко.

"Двойной рай" это аллюзия к кинохиту двухтысячных "Ее звали Никита". Быть на равных с фантастическим вокалом Тины смог бы только первоклассный кинообраз", — рассказала режиссер.

Стилист Ольга Ревуцкая отметила концепцию "скрытой сексуальности" исключительно образами total black: короткое черное платье от David Koma, роскошное платье до пола SAINT LAURENT, и главный образ клипа — винтажный черный наряд GUCCI, созданный Томом Фордом для этого бренда в 1998 году.

"Опасная сексуальность и магнетическая меланхолия в клипе – это четкий рисунок стиля эпохи двухтысячных. В работе мы использовали винтажные луки для достоверной подлинности", – говорит стилист.

Релиз альбома Тины Кароль "Двойной рай" состоится завтра, 29 октября, на всех стриминговых площадках. Это уже третья пластинка за год и одиннадцатая в дискографии артистки.

Отметим, альбом "Двойной рай" написан Тиной Кароль в соавторстве с Аркадием Александровым.

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