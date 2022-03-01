Тина Кароль в Варшаве создала центр информсопротивления и вышла на митинг: "Я буду бороться"

Тина Кароль в Варшаве создала центр информсопротивления и вышла на митинг: "Я буду бороться"

Звезда хочет донести правду о событиях в Украине.

Украинская певица Тина Кароль сообщила, что вместе с единомышленниками создала в Варшаве Международный центр информационного сопротивления.

Таким образом, певица хочет всему миру рассказать, что на самом деле происходит на территории нашей страны. В первую очередь Кароль будет делать акцент на гражданах России, Белоруссии, Армении и Казахстана.

"Я буду бороться за правду, чтобы в каждом городе мира звучал гимн Украины! Как символ свободы и несокрушимости духа. 24 февраля Россия нанесла первый ракетный удар по Украине. Народная война пришла в каждую украинскую семью. 26 февраля после серии взрывов в жилых кварталах Киева, в том числе возле моего дома, я приняла решение решительно действовать и защищать свою страну тем, что самое дорогое у меня — своим голосом. Я обещаю донести правду тем, кто не знает этой правды. Голос ума, голос свободы будет звучать ради украинской победы", – написала Тина.

Певица уже успела выйти на митинг в Варшаве. Кароль держала флаг Украины и исполняла песню — "Вільна".

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