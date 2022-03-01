Тіна Кароль у Варшаві створила центр інформспротиву та вийшла на мітинг: "Я буду боротися"

Тіна Кароль у Варшаві створила центр інформспротиву та вийшла на мітинг: "Я буду боротися"

Зірка хоче донести правду про події в Україні.

Українська співачка Тіна Кароль повідомила, що разом з однодумцями створила у Варшаві Міжнародний центр інформаційного спротиву.

Таким чином співачка хоче всьому світу розповісти, що насправді відбувається на території нашої країни. Першою чергою Кароль робитиме акцент на громадян Росії, Білорусії, Вірменії та Казахстану.

"Я буду боротися за правду, щоб у кожному місті світу звучав гімн України! Як символ свободи та незламності духу. 24 лютого Росія нанесла перший ракетний удар по Україні. Народна війна прийшла в кожну українську родину. 26 лютого після серії вибухів у жилих кварталах Києва, в тому числі біля мого дому, я прийняла рішення рішуче діяти та обороняти свою країну тим, що є найдорожчим в мене - своїм голосом. Я обіцяю донести правду тим, хто не знає цієї правди. Голос розуму, голос свободи звучатиме задля української перемоги", - написала Тіна.

Співачка вже й встигла вийти на мітинг у Варшаві. Кароль тримала прапор України та виконувала пісню – "Вільна".

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