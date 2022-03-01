Російська армія знищила понад 30 будинків у Мелітополі

Зокрема, деякі з них розташовані на півдні міста.

У Мелітополі Запорізької області обстрілами російської армії зруйнований 31 будинок.

По це повідомив голова ОДА Олександр Старух з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова.

Зазначається, що будинки зосереджені на півдні міста та в районі Нового Мелітополя.

Своєю чергою, голова Василівської громади Сергій Каліман заявив, що у місті обстріляні ринок та дачі. Обстрілами пошкоджені житлові будинки.