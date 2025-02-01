Умер заслуженный артист Украины Станислав Колокольников

Заслуженный артист Украины, актер Киевского академического театра "Колесо" Станислав Колокольников умер.

Об этом сообщили на официальной странице в Facebook театра, где он работал. Станислав Колокольников умер вечером 30 января. Его жизнь оборвалась в возрасте 63 лет. Точная причина смерти актера не указывается. Однако в театре отметили, что артист в последние годы своей жизни тяжело болел.

"Потрясающий актер, который обладал собственным характерным и неповторимым стилем. Станиславу Колокольникову были подвластны роли любого жанра и художественного измерения. Непоправимая потеря для коллектива театра "Колесо", — говорится в сообщении.

Станислав Колокольников / Фото: facebook.com/kievkolesoteatr

Церемония прощания со Станиславом Колокольниковым состоится 3 февраля в 12:00 в Киевском крематории.

Отметим, Станислав Колокольников был актером. Он окончил университет имени Карпенко-Карого, после чего работал в разных театрах. К театральной труппе "Колеса" артист присоединился в 1993 году, где сыграл более 30 ролей в разных пьесах.

Станислав Колокольников / Фото: facebook.com/kievkolesoteatr

Напомним, недавно стало известно, что умер народный артист Украины Анатолий Кривохижа, который основал ансамбль танца "Ятрань". Балетмейстер не стал 29 января.

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