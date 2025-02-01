Помер заслужений артист України Станіслав Колокольніков

Заслужений артист України, актор Київського академічного театру "Колесо" Станіслав Колокольніков помер.

Про це повідомили на офіційній сторінці у Facebook театру, де він працював. Станіслав Колокольніков помер увечері 30 січня. Його життя обірвалося у віці 63 років. Достеменна причина смерті актора не вказується. Проте, у театрі зазначили, що артист в останні роки свого життя тяжко хворів.

"Приголомшливий актор, який мав власний характерний і неповторний стиль. Станіславу Колокольнікову були підвладні ролі будь-якого жанру і художнього виміру. Непоправна втрата для колективу театру "Колесо", - йдеться в повідомленні.

Станіслав Колокольніков / Фото: facebook.com/kievkolesoteatr

Церемонія прощання зі Станіславом Колокольніковим відбудеться 3 лютого о 12:00 у Київському крематорії.

Зазначимо, Станіслав Колокольніков був актором. Він закінчив університет імені Карпенка-Карого, після чого працював у різних театрах. До театральної трупи "Колеса" артист приєднався 1993 року, де зіграв понад 30 ролей в різних п'єсах.

Станіслав Колокольніков / Фото: facebook.com/kievkolesoteatr

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер народний артист України Анатолій Кривохижа, який заснував ансамбль танцю "Ятрань". Балетмейстера не стало 29 січня.

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