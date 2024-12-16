Умерла звезда сериала "Звездный путь" Джилл Джейкобсон

Умерла известная американская актриса Джилл Джейкобсон, сыгравшая роль Ванессы в научно-фантастическом сериале "Звездный путь: Следующее поколение".

Печальное известие изданию Variety подтвердил приятель знаменитости, публицист Дэниел Харари. Артистки не стало еще 8 декабря, однако только сейчас это стало известно публике. Джилл Джейкобсон ушла из жизни в возрасте 70 лет в городе Калвер-Сити, штат Калифорния, США. Точная причина смерти не отмечается, однако приятель актрисы сообщил, что она долгое время боролась с болезнью, которая в конце концов взяла верх.

Джилл Джейкобсон / Фото: Associated Press

Отметим, Джилл Джейкобсон окончила Техасский университет в Остине, после чего переехала в Лос-Анджелес и начала строить актерскую карьеру. Первая ее главная роль была в фильме "Медсестра Шерри". Также она играла в лентах "Звездный путь", "Дни нашей жизни", "Касл", "Кто здесь хозяин?" и других.

Напомним, в настоящее время редакция сайта ТСН.ua подводит итоги уходящего года. Ранее мы писали, кто из мировых и украинских звезд умер 2024 году.

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