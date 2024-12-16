Померла зірка серіалу "Зоряний шлях" Джилл Джейкобсон

Померла відома американська акторка Джилл Джейкобсон, яка зіграла роль Ванесси в науково-фантастичному серіалі "Зоряний шлях: Наступне покоління".

Сумну звістку виданню Variety підтвердив приятель знаменитості, публіцист Деніел Гарарі. Артистки не стало ще 8 грудня, однак лише зараз це стало відомо публіці. Джилл Джейкобсон пішла з життя у віці 70 років у місті Калвер-Сіті, штат Каліфорнія, США. Точна причина смерті не зазначається, однак приятель акторки повідомив, що вона тривалий час боролася з хворобою, яка врешті взяла гору.

Джилл Джейкобсон / Фото: Associated Press

Зазначимо, Джилл Джейкобсон закінчила Техаський університет в Остіні, після чого переїхала до Лос-Анджелеса та почала будувати акторську кар'єру. Перша її головна роль була у фільмі "Медсестра Шеррі". Також вона грала у стрічках "Зоряний шлях", "Дні нашого життя", "Касл", "Хто тут господар?" та інших.

Нагадаємо, наразі редакція сайту ТСН.ua підбиває підсумки року, що минає. Раніше ми писали, хто зі світових та українських зірок помер 2024 року.

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