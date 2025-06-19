Виктор Бронюк стал жертвой мошенников и удивил, почему не может их разоблачить

Виктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

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Фронтмен группы "ТИК" Виктор Бронюк рассказал, как стал жертвой мошенников и почему не может их наказать за преступление.

За последние годы музыкант просто ошеломил своим похудением. Артисту удалось избавиться от 30 килограммов. Этим решили воспользоваться мошенники. Злоумышленники с помощью искусственного интеллекта создали видео, где якобы Виктор Бронюк рекламирует препарат для похудения и призывает его покупать. Произошло это еще год назад, однако до сих пор можно встретить этот ролик. Оказывается, даже знакомые исполнителя на это повелись. Певец на проекте "ЖВЛ представляет" отмечает, что ничего подобного не рекламирует.

"Несколько знакомых купили по два-три курса, потому что это было дешевле. Непонятная субстанция, какие-то травы или порошки. Говорю: "Зачем вы это покупали?". А мне: "Ты рассказывал". Когда ты выпил 18 баночек ф*гни, звонишь и рассказываешь, что оно не работает... Только отмечу, ничего не рекламирую. Это все мошенники!" - говорит артист.

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Виктор Бронюк / © instagram.com/viktorbronyuk_official

Виктор Бронюк пытался выйти на след мошенников, чтобы те ответили за преступление. Музыканту даже это почти удалось сделать. В частности, эта преступная организация базировалась во Львове. Однако след впоследствии оборвался. Артист говорит, что подобных мошенников почти нереально разоблачить. Конечно же, можно было бы обратиться в киберполицию, однако, по мнению Бронюка, сейчас в стране есть гораздо более важные вещи, которым следует уделять внимание.

"Докопались до Львова, какая-то организация. Но оно где-то убегает за границу или непонятно куда. Это почти нереально отследить. Я понимаю, если привлечь киберполицию и еще какую-то историю...Есть сегодня более важные дела для граждан", - поделился артист.

Напомним, недавно Виктор Бронюк рассекретил диету, благодаря которой похудел на 30 килограммов. Также артист заговорил о болезни, от которой, по его мнению, страдает.