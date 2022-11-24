Виктория Варлей из "Холостяка-12" рассказала о своих пластических операциях

Участница романтического реалити не стала скрывать, что обращалась к специалистам.

Участница романтического шоу "Холостяк-12", экс-девушка звезды "Поймать Кайдаша" Тараса Цымбалюка Виктория Варлей на днях пообщалась с фанами.

Актриса ответила на вопросы своих поклонников, которые волнуют их больше всего. В частности, Варлей честно призналась, делала ли она пластические операции. По словам Виктории, она действительно корректировала внешность с помощью специалистов.

Актриса делала операцию на веках (блефаропластика), удаляла комки Биша (хирургическая операция, направленная на извлечение скоплений жира щечного участка), увеличивала губы:

"Трансконъюнктивальная бесшовная нижняя блефаропластика, частичное удаление Биша. После проекта увеличила губы. Раз в пол года делаю биоревитализацию и ботокс", – откровенно призналась Виктория.

Виктория Варлей рассказала о своих пластических операциях / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Также Варлей, по просьбе поклонников, рассекретила свои вес и рост:

Виктория Варлей рассказала о своих пластических операциях / Фото: instagram.com/viktoriavarley

Напомним, на днях стало известно, что еще одна участница "Холостяка-12" Александра Мудрая из Харькова, оказывается, за год до украинского проекта, участвовала в романтическом реалити в Литве, где тоже пыталась построить отношения.

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