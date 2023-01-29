Юрий Великий рассмешил смешным дублем, не вошедшим в пародию

Актер Студии "Квартал 95" Юрий Великий своими пародиями поддерживает дух украинцев и разряжает эмоциональное состояние людей.

Не так давно юморист снял забавную пародию о дяде Сироже, который так отчаянно хотел помочь ВСУ, что решился украсть из зоопарка леопардов. Наивный мужчина просто не знал, что речь идет о танках Leopard. Кстати, эта пародия Великого за сутки набрала почти 800 тысяч просмотров.

На странице в Instagram пародист разместил не вошедший в эту пародию дубль. В видео Великий в образе дяди Сирожи говорит: "Россияне думают, что мы будем наступать Leopard, а мы будем наступать Leopard с л–еопардами. Одно дело, когда на тебя едет просто танк, а другое дело – когда на тебя слева неожиданно выпрыгивает настоящий леопард, только еще и голодный. Это будет разрыв! Они там себе в штаны так налеопердят" – говорит Великий, не сдерживается и громко начинает смеяться.

В свою очередь, поклонники юмориста отметили, что это даже очень удачный кадр и его стоило оставить: "Да какие же они неудачные? Очень удачные! Налеопердят", "Украина всех отлеопердит, щоб убрались прочь с нашей земли", "Браво! Пусть налеопердят себе на всю рашку!", "Дядя Сирожа, вы – бомбалеопард".

Напомним, ранее Юрий Великий порадовал забавной пародией на "содержательное" интервью журналиста Юрия Дудя с пропутинским актером Оскаром Кучерой.

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