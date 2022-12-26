Жена Олега Сенцова восхитила кадрами с их новорожденным сыном

Вероника также поздравила сынишку с его первым Рождеством.

Жена известного украинского режиссера Олега Сенцова – Вероника Вельча – поделилась новыми снимками с их новорожденным сыном.

В своем Instagram жена Сенцова опубликовала кадры, на которых изображен маленький Остап с новогодним шариком. Как отметила Вероника, она поздравила сынишку с его первым Рождеством.

"С Рождеством, сыночек! С твоим первым Рождеством! Любим тебя безгранично! Вся твоя большая семья", — написала Вероника.

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Отметим, Вероника Вельч и Олег Сенцов сыграли свадьбу летом этого года. Уже в начале декабря жена режиссера родила ему сына, которого они назвали Остапом.

В настоящее время Вероника находится в США, а Сенцов – на фронте защищает страну от российских оккупантов. Режиссер еще в начале полномасштабного российского вторжения пошел служить.

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