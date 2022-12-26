Россия теряет ударный потенциал: эксперт о "бавовне" на аэродроме "Энгельс"

В ночь на 26 декабря мощный взрыв прогремел на военном аэродроме в российском городе Энгельс.

После очередной "бововны" на военном аэродроме "Энгельс" Россия теряет свой ударный потенциал.

Так прокомментировал очередное чрезвычайное происшествие в РФ военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ.

"Такие удары возмездия приводят к тому, что противник теряет свой наступательный или ударный потенциал, который не позволяет ему расширять зону влияния или нанесения ударов по нашей критической инфраструктуре. И это очень правильные действия", — пояснил он.

Также, по его словам, Украина может постоянно пытаться усиливать свою ПВО, но это не будет помогать предотвращать причины – наличие носителей ракет в России.

"Мы можем бесконечно пытаться усиливать нашу противовоздушную оборону, наращивая ее качественно и количественно. Но это не будет помогать нам достаточно предотвращать причины. А причины заключаются в носителях, объектах, которые могут осуществлять запуск крылатых ракет, это, как правило, воздушные, надводные" или подводные носители", – добавил он.

Взрыв на российской авиабазе в Энгельсе

В ночь на 26 декабря российскому аэродрому "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики, раздались взрывы.

Как сообщило Минобороны РФ, на малой высоте якобы находился беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника не пострадала.

Впоследствии появилось видео, на котором виден момент удара по российскому аэродрому в Энгельсе, откуда бомбардировщики атакуют Украину ракетами.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" – это последствия российской агрессии. Он также отметил, что через несколько дней появятся спутниковые снимки с аэродрома, поэтому можно будет оценить реальные последствия взрывов.

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