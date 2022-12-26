Росія втрачає ударний потенціал: експерт про "бавовну" на аеродромі "Енгельс"

У ніч проти 26 грудня потужний вибух пролунав на військовому аеродромі у російському місті Енгельс.

Після чергової "бавовни" на військовому аеродромі "Енгельс" Росія втрачає свій ударний потенціал.

Так прокоментував чергову надзвичайну подію в РФ військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу FREEДОМ.

"Такі удари відплати призводять до того, що противник втрачає свій саме наступальний або ударний потенціал, який не дозволяє йому розширювати зону впливу або завдання ударів по нашій критичній інфраструктурі. І це дуже правильні дії", - пояснив він.

Також, за його словами, Україна може постійно намагатися посилювати свою ППО, але це не допомагатиме запобігати причинам – наявність носіїв ракет у Росії.

"Ми можемо нескінченно намагатися посилювати нашу протиповітряну оборону, нарощуючи її якісно та кількісно. Але це не допомагатиме нам достатньо запобігати причинам. А причини полягають у носіях, об’єктах, які можуть здійснювати запуск крилатих ракет, це, як правило, повітряні, надводні або підводні носії", – додав він.

Вибух на російській авіабазі в Енгельсі

У ніч проти 26 грудня російському аеродромі "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники, пролунали вибухи.

Як повідомило Міноборони РФ, на малій висоті нібито було безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули. Авіатехніка не постраждала.

Згодом з'явилося відео, на якому видно момент удару по російському аеродрому в Енгельсі, звідки бомбардувальники атакують Україну ракетами.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" – це наслідки російської агресії. Він також зазначив, що за декілька днів з'являться супутникові знімки з аеродрому, тому можна буде оцінити реальні наслідки вибухів.

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