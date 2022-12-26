"Бавовна" на аеродромі в Енгельсі: у Повітряних силах прокоментували інцидент

З цього російського аеродрому здійснювалися всі масовані атаки на Україну.

Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат заявив, що вибухи на російському військовому аеродромі "Енгельс" – це наслідки російської агресії.

Про це він сказав в ефірі національного телемарафону.

"Безумовно, це наслідки російської агресії. Це чергова "бавовна", яку ми вже звикли чути. Це наслідки того, що Росія творить на нашій землі. Якщо росіяни думали, що їх в тилу глибокому війна не торкнеться, то вони помилялися. Такі речі відбуваються усе частіше, і сподіваємось, що це Україні буде тільки на руку", - зазначив він.

Так, за його словами, за декілька днів з'являться супутникові знімки з аеродрому, тому можна буде оцінити реальні наслідки вибухів.

Вибухи у російському Енгельсі

У ніч проти 26 грудня російському аеродромі "Енгельс", де базуються стратегічні бомбардувальники, пролунали вибухи.

Як повідомило Міноборони РФ, на малій висоті нібито було безпілотник. Внаслідок падіння його уламків троє російських військових загинули. Авіатехніка не постраждала.

Також 5 грудня в Енгельсі вже був атакований військовий аеродром, тоді було пошкоджено кілька бомбардувальників ТУ-95, які пускали ракети по мирним містам України. Крім того, атаки зазнала і авіабаза "Дягілєво".

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