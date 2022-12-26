"Бавовна" на аэродроме в Энгельсе: в Воздушных силах прокомментировали инцидент

С этого российского аэродрома производились все массированные атаки на Украину.

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что взрывы на российском военном аэродроме "Энгельс" – это последствия российской агрессии.

Об этом он сказал в эфире национального телемарафона.

"Безусловно, это последствия российской агрессии. Это очередная "бавовна", о который мы уже привыкли слышать. Это последствия того, что Россия творит на нашей земле. Если россияне думали, что их в тылу глубоком война не коснется, то они ошибались. Такие вещи происходят все чаще и надеемся, что это Украине будет только на руку", — отметил он.

Так, по его словам, через несколько дней появятся спутниковые снимки с аэродрома, поэтому можно будет оценить реальные последствия взрывов.

Взрывы в российском Энгельсе

В ночь на 26 декабря российскому аэродрому "Энгельс", где базируются стратегические бомбардировщики, раздались взрывы.

Как сообщило Минобороны РФ, на малой высоте якобы находился беспилотник. В результате падения его обломков трое российских военных погибли. Авиатехника не пострадала.

Также 5 декабря в Энгельсе уже был атакован военный аэродром, тогда были повреждены несколько бомбардировщиков ТУ-95, пускавших ракеты по мирным городам Украины. Кроме того, атаки потерпела и авиабаза "Дягилево".

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