Жена Виктора Павлика испугала кадрами горящего дома, в котором живут супруги

Блогерша Екатерина Репяхова заставила фанов волноваться, показав видео с работниками ГСЧС.
Жена певца Виктора Павлика испытала большой стресс. В сторис в своем Instagram блогерша Екатерина Репяхова испугала фанов кадрами с пожарными и горящим домом.
Как рассказала супруга певца, в соседней квартире произошел сильный пожар, из-за которого всех жителей подъезда попросили покинуть здание.
"Здесь "скорая", работники полиции, спасатели", — рассказала Екатерина.
Ликвидировать возгорание спасателям пришлось изнутри квартиры. Все это время Екатерина вместе с другими соседями находилась во дворе многоэтажки.
Когда пожар был потушен и все смогли вернуться домой, Репяхова показала сгоревшую квартиру соседей из своего окна.
"Я беру себя в руки, потому что стрессонула сильно. Хорошо, что Миши не было дома. Я бегала по квартире, как ненормальная, брала все необходимое", – поделилась с поклонниками Екатерина.
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