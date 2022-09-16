Жена Виктора Павлика испугала кадрами горящего дома, в котором живут супруги

Жена певца Виктора Павлика испытала большой стресс. В сторис в своем Instagram блогерша Екатерина Репяхова испугала фанов кадрами с пожарными и горящим домом.

Сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Как рассказала супруга певца, в соседней квартире произошел сильный пожар, из-за которого всех жителей подъезда попросили покинуть здание.

"Здесь "скорая", работники полиции, спасатели", — рассказала Екатерина.

Ликвидировать возгорание спасателям пришлось изнутри квартиры. Все это время Екатерина вместе с другими соседями находилась во дворе многоэтажки.

Сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

Когда пожар был потушен и все смогли вернуться домой, Репяхова показала сгоревшую квартиру соседей из своего окна.

Сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

"Я беру себя в руки, потому что стрессонула сильно. Хорошо, что Миши не было дома. Я бегала по квартире, как ненормальная, брала все необходимое", – поделилась с поклонниками Екатерина.

Сторис Екатерины Репяховой / Фото: instagram.com/repyahovakate

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