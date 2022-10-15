Жена Владимира Остапчука намекнула на развод с ним: "Я у себя одна"

Похоже, в семье ведущего Владимира Остапчука и нотариуса Кристины Горняк произошел настоящий раскол, о чем уже ходят слухи не один месяц.

И хотя официально супруги ничего не комментируют, впрочем, на своих страницах в соцсетях, где до этого так активно постили общие фото и признавались в любви, теперь словно забыли о существовании друг друга.

Кристина Горняк и Владимир Остапчук / Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

10 октября Кристина отпраздновала день рождения. Сделала она это исключительно в компании подруг в столице Австрии Вене. В свою очередь Остапчук публично жену не поздравил. После празднования в Вене Горняк отправилась, опять же без мужа, на остров Миконос, который считает своим местом силы:

"Когда чувствую, что теряю себя, делаю все, чтобы восстановиться, чтобы не потерять себя, ищу опору и еду туда, где мне всегда хорошо. Я у себя одна и жизнь у меня тоже одна", — написала Кристина.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Отметим, что в начале июля Горняк с подписчиками обсуждала поведение экс-супруги Владимира Остапчука Елены в сторис своего Instagram. В частности, тогда Кристина отметила, что если бы ей пришлось разводится с Остапчуком, она на следующий же день поехала бы на Миконос, где бы восстановила силы и не стала бы ходить и направо и налево раздавать интервью об их разводе с Владимиром.

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Кристина Горняк / Фото: instagram.com/kristygor

Напомним, что уже месяц как в СМИ ходят слухи о разрыве Владимира Остапчука и Кристины Горняк. И, в первую очередь, эти слухи подогревают сами супруги. Они резко перестали публиковать общие сторис и фото вместе в соцсетях, хотя раньше делали это очень активно. Также Кристина публично не поздравила мужа с днем рождения, хотя до этого делала это всегда.

Слухи о проблемах в отношениях пары подтвердил и ведущий Слава Демин, знающий супругов лично. Он отметил, что пара действительно в последнее время не живет вместе. Между тем, ни Горняк, ни Остапчук официально ничего не комментируют.

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