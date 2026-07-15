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- Гламур
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Жена Ярмака растрогала всех архивными свадебными фотографиями и призналась рэперу в любви в день 10-летия брака
Избранница звезды публично обратилась к нему в годовщину.
Жена рэпера и военнослужащего Yarmak, настоящее имя которого Александр Ярмак, Анна трогательно поздравила его с 10-летием брака и поделилась архивными свадебными фотографиями.
В семье звезды сегодня особенный день. Супруги отмечают первую серьезную семейную годовщину — десятую годовщину официального брака. По этому случаю его жена решила вспомнить самые теплые моменты их истории любви. В своём фотоблоге она опубликовала подборку семейных снимков. Среди них нашлось место и для архивной фотографии со свадьбы.
«Официально уже 10 лет — да. Люблю», — так кратко подписала фотографии Анна.
На публикацию супруги мгновенно отреагировал и сам артист. В комментариях он не стал скрывать своих чувств и оставил лаконичное, но красноречивое признание.
«Люблю», — ответил Александр.
Напомним, недавно Александр Ярмак на редких фотографиях показал свою прекрасную дочь и нежно поздравил её с 7-летием.