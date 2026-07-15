Жена Ярмака растрогала всех архивными свадебными фотографиями и призналась рэперу в любви в день 10-летия брака

Александр и Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

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Жена рэпера и военнослужащего Yarmak, настоящее имя которого Александр Ярмак, Анна трогательно поздравила его с 10-летием брака и поделилась архивными свадебными фотографиями.

В семье звезды сегодня особенный день. Супруги отмечают первую серьезную семейную годовщину — десятую годовщину официального брака. По этому случаю его жена решила вспомнить самые теплые моменты их истории любви. В своём фотоблоге она опубликовала подборку семейных снимков. Среди них нашлось место и для архивной фотографии со свадьбы.

«Официально уже 10 лет — да. Люблю», — так кратко подписала фотографии Анна.

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Александр и Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

Александр и Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

На публикацию супруги мгновенно отреагировал и сам артист. В комментариях он не стал скрывать своих чувств и оставил лаконичное, но красноречивое признание.

«Люблю», — ответил Александр.

Александр и Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

Александр и Анна Ярмак / © instagram.com/yarmak_music

Напомним, недавно Александр Ярмак на редких фотографиях показал свою прекрасную дочь и нежно поздравил её с 7-летием.

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