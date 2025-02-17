Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко призналась, когда сыграет свадьбу с женихом

Звезда "Дизель Шоу", комедийная актриса Виктория Булитко призналась, когда планирует сыграть свадьбу.

Так, знаменитость получила предложение от музыканта Кирилла Поповича еще в начале прошлого года в свой день рождения. Виктория не делится подробностями личной жизни, но вместе с возлюбленным выражает чувства с помощью творчества. Пара выпускает хиты в дуэте под названием METELyK. Тем не менее, на этот раз артистка поделилась планами на официальную женитьбу.

По словам Булитко, организовывать пышную свадьбу она не торопится. Актриса говорит, что не видит смысла в чрезмерных расходах на проведение праздника. К тому же главной причиной отказа от празднования юморист называет войну. В фотоблоге она призналась, что откладывает громкую вечеринку до победы Украины.

"Меня вчера предупредили, что "да, давай уже ищи свадебное платье". А я это не люблю: эти платья, тратить лишние деньги… Куда! Потом, после войны. Сейчас не ко времени", - отметила Виктория.

Виктория Булитко / Фото: instagram.com/bulitka

А пока звезда наслаждается периодом помолвки и признается, что уже нашла общий язык со свекром и свекровью. Время от времени семья собирается вместе за общими ужинами.

Напомним, недавно актриса Ирина Сопонару сообщила о пополнении в семье. Звезда "Женского квартала" довела до слез новым членом семьи.