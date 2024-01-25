Звезда "Эмили в Париже" Эшли Парк на инвалидной коляске показалась с бойфрендом

Актриса поделилась романтическими фото с разницей в год.

Американская актриса Эшли Парк залюбовала фотографиями со своим парнем, французским актером Полом Форманом.

На своей странице в Instagram Парк поделилась двумя романтическими фотографиями. На первой она нежно обнимает и целует возлюбленного.

Эшли Парк с парнем. Фото: Instagram Эшли Парк

А вот второе фото изрядно озадачило поклонников. На изображении Эшли сидит в колесном кресле, которое подталкивает ее парень. Также заметно, что на ноге звезды стоит специальная система, фиксирующая конечность в одном положении. Также фанаты рассмотрели дату снимка – январь 2023 год. Поэтому они пришли к выводу, что фотография была сделана тогда, когда Эшли сломала ногу в Дубае из-за неосторожности на каблуках.

Эшли Парк с парнем. Фото: Instagram Эшли Парк

Впрочем, с подписи кадров становится ясно, что Эшли таким образом показала, что за год их отношения прошли немало испытаний.

"Сегодня и год назад. Ежегодный январский героизм", - пошутила звезда.

Поклонники сделали парочке множество комплиментов и пожелали в следующий раз обойтись без "январского героизма".

К слову, недавно Эшли Парк оказалась в реанимации в результате сепсиса и рассказала подробности. Рядом с ней в палате всегда был парень, который заботился о ней.

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