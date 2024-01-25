В Британии гвардейцы нарушили устав, чтобы отдать честь пятилетнему мальчику.

Об этом пишет российский BILD.

Стражи королевской резиденции в центре Лондона, известные своей железной дисциплиной, на днях отошли от протокола и поздравили пятилетнего мальчика Фрэнка. Ребенок был одет в парадную форму.

“Добрый вечер, молодой человек. Как ваши дела сегодня? Вы удивительно выглядите”, — сказал один из военных.

Что интересно, гвардейскому полку строго запрещено общаться с публикой – за это они могут получить штраф в 200 фунтов стерлингов. Однако этот случай стал столь показательным, что мальчик стал звездой соцсетей.

В Британии гвардейцы нарушили устав и поздравили пятилетнего мальчика

Напомним, что Германия предложила Британии и Франции схему для вооружения Киева ракетами.

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