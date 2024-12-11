Безумные цены: с чем связано подорожание продуктов

Подорожание связано с экономическими и сезонными факторами, а также с ростом затрат на производство.

В Украине продолжают расти цены на продукты. За ноябрь сильнее всего подорожали яйца и овощи, однако по сравнению с предыдущим месяцем фрукты и сахар снизились в цене.

Об этом сообщил Держстат.

По сравнению с октябрем стоимость продуктов увеличилась в среднем на 4%, а за год — на 14,4%. Лидером подорожания стали яйца, чья цена выросла на 54,6% в месяц и на 30,6% в год. Такой рост цен объясняется сезонными особенностями, снижением объемов производства и удорожанием кормов.

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Молочные продукты в месяц подорожали на 5,6%. В этом случае увеличение стоимости связано с высокими затратами на производство и транспортировку.

Рост цен не обошел и овощи. Из-за ограниченного количества на рынке и сложностей в логистике они подорожали на 13,7% за месяц и на 62,9% за год.

В связи с подорожанием зерна и энергоносителей хлеб подорожал на 2,2% в месяц, а макаронные изделия — на 1,7%.

Однако цена фруктов снизилась на 1,5% в месяц, хотя за год они подорожали на 24,7%. Также сахар можно приобрести на 3,6% дешевле, чем в прошлом. Это может быть связано с увеличением урожая сахарной свеклы.

Согласно статистике, инфляция в ноябре 2024 года за месяц составила 1,9%, за год – 11,2%. Продукты питания остаются категорией, наиболее влияющей на рост потребительских цен. Повышение цен связано с экономическими и сезонными факторами, а также с ростом издержек производства.

Напомним, в декабре 2024 года овощи могут подорожать до 15%, а фрукты – до 10%. В частности, цена белокочанной капусты может вырасти до 33 гривен, репчатого лука – до 20 гривен, а картофеля – до 37 гривен.

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