Доллар и евро дорожают: курс валют на 27 декабря в обменниках

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 27 декабря, снизился на 20 копеек – до 40,70 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 18 копеек и составляет 42,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,10 грн/долл., евро – 41,80 грн/евро.

Стоит отметить, что официальный фиксированный курс доллара, который с июля установил НБУ, составляет 36,57 грн/долл. И по прогнозам, таким он уже и останется до конца 2022 года.

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Напомним, в бюджете на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а к концу следующего года он составит 45,8 грн/долл. В то же время по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет находиться на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

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