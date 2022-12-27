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Долар і євро дорожчають: курс валют на 27 грудня в обмінниках

Автор
Ірина ЗагородняІрина Загородня
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Долар і євро дорожчають: курс валют на 27 грудня в обмінниках

Фото: Associated Press

Курс гривні в столичних обмінниках ослаб до 40,70 грн/дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках сьогодні, 27 грудня, знизився на 20 копійок – до 40,70 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 18 копійок і становить 42,60 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,10 грн за дол., євро – 41,80 грн за євро.

Варто зазначити, що офіційний фіксований курс долара, який від липня встановив НБУ, складає 36,57 грн/дол. І за прогнозами, таким він вже і залишиться до кінця 2022 року.

Нагадаємо, у бюджеті на 2023 рік середньорічний курс долара закладений на рівні 42,2 грн/дол., а на кінець наступного року він становитиме 45,8 грн за дол. Водночас за прогнозом консенсус-групаи Focus Economics S. L. U, оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 гривень за долар.

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Дата публікації
Перегляди
248
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