Экономика – также фронт: Зеленский призвал реанимировать бизнес

Ключевые вопросы – исполнение государственного бюджета и экономическая активность в Украине.

Президент Владимир Зеленский 6 апреля провел совещание с членами Кабмина.

Об этом он рассказал в своем видеообращении ночью 7 апреля.

Ключевые вопросы – исполнение государственного бюджета и экономическая активность в Украине.

"Мы должны сделать все возможное, чтобы по максимуму возобновить работу отечественных предприятий, торговую деятельность, реанимировать малый и средний бизнес на всей нашей территории, на которой это безопасно и вообще возможно работать", — убежден глава государства.

По его словам, экономика – это тоже фронт. Поэтому необходимо постоянно искать пути, чтобы адаптироваться к существующим обстоятельствам.

Зеленский призвал чиновников, центральные и местные власти быть максимально креативными и смелыми в решении экономических вопросов.

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"Мы должны все вместе найти необходимые идеи, необходимые решения, чтобы экономика страны стабилизировалась. Если нужно перемещать предприятия из определенных районов, то должны это делать. Если нужно обновлять законодательство и давать бизнесу больше пространства для развития, депутаты должны быстро это сделать. Если нужно создавать специальные условия для возвращения людей, и это позволяет ситуация с безопасностью на конкретной территории, то каждый руководитель любого уровня должен выкладываться на сто процентов, чтобы сделать все для возвращения людей на такие безопасные территории", — отметил президент.

Обращение Президента Украины Владимира Зеленского по итогам 42 дня войны

Ранее Владимир Зеленский рассказал, что станет для России "разрешением начать новую кровавую волну на Донбассе".

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